Stellenabbau bei Deck Nine Games

Auch bei Deck Nine Games ist es leider zu einem Stellenabbau gekommen. Das hat der Entwickler mittlerweile offiziell bestätigt.

Beschreibung

So haben insgesamt etwa 30 Angestellte bei Deck Nine Games ihren Job verloren. Das entspricht rund 20 Prozent der kompletten Belegschaft. Begleitend gab es folgendes Statement:

"Wie viele andere in der Spieleindustrie ist auch Deck Nine von den sich verschlechternden Marktbedingungen der Spieleindustrie betroffen. Wir haben heute die schwierige Entscheidung getroffen, 20 % unserer Mitarbeiter zu entlassen. Diese Leute sind erstaunliche, talentierte und grossartige Entwickler. Sie haben während ihrer Zeit bei Deck Nine Games einen grossen Einfluss ausgeübt, und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Bitte stellt diese Leute ein, wenn ihr könnt, sie sind fantastisch."

Deck Nine Games wurde 1997 unter dem Namen Idol Minds gegründet (den aktuellen Namen hat man seit 2017). In den letzten Jahren entstanden dort mehrere Ableger von "Life is Strange" und "The Expanse: A Telltale Series".