Weitere Entlassungen bei Deck Nine Games

Bei Deck Nine Games ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Bereits im Februar dort ein Stellenabbau stattgefunden.

Unklar, ist aktuell, wie viele Mitarbeiter von Deck Nine Games diesmal ihren Job verloren haben. Das offizielle Statement von CEO Mark Lyons liest sich folgendermassen:

"Heute müssen wir leider die Nachricht überbringen, dass wir uns von einigen unserer talentierten Teammitglieder verabschieden müssen. Dies war eine äusserst schwierige Entscheidung und spiegelt die schwierigen Zeiten wider, die viele Unternehmen in unserer Branche derzeit durchleben. Wir sind jedem Einzelnen sehr dankbar, der sich mit harter Arbeit, Leidenschaft und Engagement dafür eingesetzt hat, mit uns transformative Unterhaltung zu schaffen. Denjenigen von Ihnen, die das Studio aufgrund dieser Veränderungen verlassen, danken wir dafür, dass Sie Ihre Talente mit uns geteilt haben. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreichen konnten, und wir werden Sie in dieser Übergangsphase auf jede erdenkliche Weise unterstützen."

Deck Nine Games wurde im Jahr 1997 unter dem Namen Idol Minds gegründet (den aktuellen Namen hat man seit 2017). In den letzten Jahren entstanden dort mehrere Ableger von "Life is Strange" und "The Expanse: A Telltale Series".