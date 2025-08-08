Decktamer vorgestellt

Der Wiesbadener Indie-Publisher Assemble Entertainment und das französische Indie-Studio Horizon Edge kündigen "Decktamer" an. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Hier werden uns über eine Minute lang Einblicke in "Decktamer" geboten. Dabei erklärt man primär das spielerische Grundgerüst des Roguelike-Deckbuilders mit Monsterfang-Mechanik.

In "Decktamer" dreht sich nämlich generell alles um taktische Kämpfe, moralische Entscheidungen – und lebendige Karten. Denn jede Karte im Deck ist ein eigenständiges Monster, welches vorher im Kampf gezähmt wurde. Stirbt es, ist es bis in alle Ewigkeit verloren. Das bedeutet auch: Jeder Zug zählt, jede Entscheidung hat Konsequenzen – und jede Begegnung kann unser letzter Fehler sein.

Die Welt von "Decktamer" ist im düsteren und geheimnisvollen Abyss - einem Ort voller bizarrer Kreaturen, gefährlicher Mutationen und unergründlicher Tiefen. Wer dabei tief genug vordringt, findet vielleicht Reichtum oder das Ende. Jede neue Partie ist einzigartig - und konfrontiert uns mit der Frage: Zähmen oder zerstören? Werden wir die Kreatur für unser Deck gewinnen, sie mutieren lassen oder für Ressourcen opfern? Diese Entscheidungen prägen nicht nur unseren Spielverlauf, sondern auch das moralische Fundament unserer Reise. Doch am Ende wartet ein legendärer, mysteriöser und eventuell sinnloser Preis auf uns. Vielleicht. Wenn wir überhaupt dorthin kommen. Wahrscheinlich nicht.

"Decktamer" erscheint im vierten Quartal für den PC.