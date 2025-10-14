Decktamer: Frische Demo erschienen

Der Wiesbadener Publisher Assemble Entertainment und das französische Indie-Studio Horizon Edge weisen darauf in, dass zum Steam Next Fest eine neue Demo von "Decktamer" erschienen ist. Ausserdem hat das Spiel jetzt einen konkreten Releasetermin, welcher erfreulicherweise gar nicht weit entfernt ist.

Der spielbare Appetithappen zu "Decktamer" ist demnach noch bis zum 20. Oktober verfügbar. Wir darin die Tiefen der "Abyss" ausführlich erkunden und werden somit optimal auf den Titel eingestimmt.

Die Vollversion von "Decktamer" ist dann ab 27. Oktober erhältlich. Weitere Version sind offenbar erstmal nicht angedacht. Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer begleitet. Darin wird uns die Mischung aus strategischem Deckbuilding und Monsterfang-Mechaniken über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt.

"Decktamer" war im August angekündigt worden.