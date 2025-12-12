Decrepit im Ankündigungstrailer

Jämmerdal Games, ein neues schwedisches Entwicklerstudio, das vom Solo-Entwickler Olof Hagelin in seinem kleinen Schrank gegründet wurde, und der Publisher Three Friends haben live bei den Game Awards "Decrepit" angekündigt, ein Dark-Fantasy-First-Person-Souls-like.

In "Decrepit" zieht euch jeder Tod zurück in die unteren Verliese, beraubt jeglicher Ausrüstung. Nur mit dem Wissen aus jedem Fluchtversuch und dem, was ihr von untoten Insassen und Wachen plündern könnt, bewaffnet, besteht der einzige Ausweg darin, den Aufbau der Burg zu lernen, bevor sie euch tötet.

Jeder Durchlauf beginnt in einer anderen Zelle der handgefertigten Burg, aber das Einprägen der verwinkelten Hallen, das Freischalten von Abkürzungen und das Verstehen der Gegner-Muster offenbaren den Fluchtweg. Ihr müsst herausfordernde Bosse überwinden, um in jedes neue Gebiet aufzusteigen, aber der wahre Fortschritt ist die Beherrschung – die Burg gut genug kennenzulernen, um jeden Durchlauf effizienter als den letzten zu machen.