Deepward vorgestellt

Entwickler und Publisher Echofall Games stellt uns mit "Deepward" sein aktuelles Projekt vor. Nähere Informationen dazu verrät man gleichzeitig auch.

In "Deepward" wählen wir drei von sechs Helden, jeder mit eigenen Waffen, Fähigkeiten und seinem individuellen Spielstil. Wir stellen den richtigen Trupp zusammen, wechseln jederzeit und stellen uns in einem rasanten Horror-FPS-Roguelite aus den Zwanzigern einem unerbittlichem Grauen. Dabei steigen wir in die Tiefen unter einem verlassenen Ort hinab. Hier zählt jedes Leben und die Dunkelheit gibt nie das zurück, was sie sich einmal genommen hat.

Einen ersten Trailer zu "Deepward" bekommen wir auch gezeigt. Dieser bietet über eine Minute lang hauptsächlich flotte Gameplaysequenzen.

"Deepward" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.