Deer & Boy: Demo veröffentlicht

Dear Villagers und Toe Bean Club haben gemeinsam eine Demo zu "Deer & Boy" veröffentlicht!

"Deer & Boy" ist ein erzählerisches, filmisches Abenteuer, das eine stumme Geschichte durch ansprechende Optik und stimmungsvolle Musik erzählt.

Ein weggelaufener Junge trifft auf ein zerbrechliches Rehkitz. Erlebt ihre stumme Verbundenheit durch ansprechende Optik und Musik in diesem poetischen, filmischen Abenteuer, das direkt das Herz anspricht.

Eine warme und poetische Reise, um das Staunen wiederzuentdecken. Ein Animationsfilm, den ihr spielen könnt.