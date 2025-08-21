Deer & Boy erscheint 2026

Das französische Entwicklerstudio LifeLine Games und der Publisher Dear Villagers haben ihre Partnerschaft zur Veröffentlichung des cineastischen Plattformers "Deer & Boy" im Jahr 2026 bekannt gegeben.

Erstmals während des Summer Games Fest 2024 vorgestellt, erzählt "Deer & Boy" eine bewegende Geschichte über einen Jungen, der von zu Hause flieht. Auf seiner Reise trifft er auf ein verängstigtes Rehkitz. Schnell erkennen beide, wie sehr sie einander brauchen, um den Herausforderungen ihres Lebens zu begegnen – und wie ihre unerwartete, poetische Freundschaft sie weiterträgt, als sie je zu hoffen gewagt hätten.

"An alle, die Deer & Boy bereits ihr Herz geschenkt haben: Ich danke euch von ganzem Herzen. Es bedeutet mir unglaublich viel zu sehen, wie viele von euch von dem kleinen Einblick, den wir gegeben haben, berührt wurden. Wir spüren das Gewicht eurer Erwartungen – und geben alles, um unsere Vision zum Leben zu erwecken und etwas wirklich Bedeutungsvolles mit euch zu teilen."

Jayson Houdet, Gründer von LifeLine Games und Game Director

"Deer & Boy" erscheint im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch.