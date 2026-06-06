Deer & Boy erscheint Mitte Juni

Das unabhängige französische Studio LifeLine Games und der französische Publisher Dear Villagers haben angekündigt, dass das cineastische Indie-Plattformspiel "Deer & Boy" am 23. Juni 2026 für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series erscheinen wird.

"An alle, die Deer & Boy ihre Liebe gezeigt haben: Danke aus tiefstem Herzen. Es bedeutet uns die Welt zu sehen, wie viele von euch von dem kleinen Einblick berührt wurden, den wir geteilt haben. Wir spüren das Gewicht eurer Erwartungen und stecken alles, was wir haben, in die Umsetzung unserer Vision und darin, etwas wirklich Bedeutungsvolles mit euch zu teilen."

Jayson Houdet, Gründer von LifeLine Games und Game Director.

Erstmals während des Summer Game Fest 2024 vorgestellt, ist "Deer & Boy" eine Geschichte über einen Jungen, der aus seinem Zuhause flieht. Als er sich verläuft, trifft er auf ein verängstigtes Rehkitz, und beide erkennen schnell, wie sehr sie einander brauchen, um die Herausforderungen ihres Lebens zu meistern. Ihre unerwartete, aber poetische Freundschaft führt sie weiter, als sie es je für möglich gehalten hätten.

Eine Demo ist auf Steam verfügbar für Spieler, die die frühen Kapitel dieser emotionalen Geschichte entdecken möchten. "Deer & Boy" erscheint am 23. Juni für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series.