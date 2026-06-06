Defender of the Crown: Release-Datum bekannt

Im Rahmen des heutigen Future Games Show Spring Showcase gaben die Entwickler Black Tower Basement und der Publisher Nordcurrent Labs bekannt, dass "Defender of the Crown: The Legend Returns" am 13. August erscheinen wird. Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums wurde das Spiel von Grund auf neu entwickelt, um den angelsächsisch-normannischen Konflikt einem neuen Publikum mit moderner Grafik, verbesserten Mechaniken und einem neuen Roguelite-Modus näherzubringen.

Das Remake wird für PC , Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen und drei Spielmodi beinhalten: Retromodus, Klassikmodus und Königreich-Modus. Während der Retromodus es den Spielern ermöglicht, die ursprüngliche Amiga-Version des Spiels zu erleben, bietet der Klassikmodus eine moderne Neuinterpretation mit neuer Optik und flüssigerer Spielmechanik.

Der Königreich-Modus ist ein Roguelite-Deck-Builder mit würfelbasierten Kämpfen in der Welt von "Defender of the Crown". Um das Königreich zu vereinen, müsset ihr euch quer über die Karte kämpfen und drei feindliche Lords in ihren Festungen besiegen, während ihr euch unterwegs Banditen, Gaunern und normannischen Truppen stellen müsst.