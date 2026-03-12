Defender of the Crown: Remake angekündigt

Nordcurrent hat bei der Future Game Show angekündigt, dass "Defender of the Crown" 2026 erscheinen wird. In dem vollständig neu aufgebauten klassischen Strategie-Adventure übernehmt ihr die Rolle eines sächsischen Lords, der gegen rivalisierende normannische Adlige kämpft, um das mittelalterliche England zu vereinen und die sächsische Herrschaft wiederherzustellen.

Das beliebte Strategiespiel von 1986 erscheint für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und wird drei Modi enthalten: den Retro-Modus, den Klassik-Modus und den Königreich-Modus. Als Kennzeichen des Amiga wurde der Titel neu aufgebaut, um den sächsisch-normannischen Konflikt mit modernisierter Grafik, verfeinerten Mechaniken und einer ambitionierten Erweiterung seiner klassischen Formel einem neuen Publikum nahezubringen.

Um jedem Typ von Strategen gerecht zu werden, bietet das Spiel drei verschiedene Arten zu spielen. Der Retro-Modus bietet eine Liebeserklärung an das Original von 1986 mit nahezu perfekter Authentizität bei moderner Stabilität. Der Klassik-Modus dient als moderne Neuinterpretation mit einer neuen visuellen Identität und reibungsloseren Mechaniken. Schliesslich führt der brandneue Königreich-Modus ein würfelbasiertes Roguelike-Abenteuer ein, in dem ihr taktische Decks aufbaut und Würfe manipuliert, um den Ausgang von prozedural generierten Kampagnen zu gestalten.