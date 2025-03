Deliver At All Costs terminiert

Konami hat einen Releasetermin für "Deliver At All Costs" bekanntgegeben. Demnach ist es im Mai soweit.

Konkret ist "Deliver At All Costs" ab 22. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Einen neuen Release Date Trailer gibt es schon jetzt zu sehen. Darin werden wir über zwei Minuten lang auf das Spiel eingestimmt.

Bei "Deliver At All Costs" handelt es sich um ein narratives Actionspiel, das in einer von den Fünfzigern inspirierten Welt angesiedelt ist. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Winston Green, einem leidenschaftlichen Kurier mit einer dunklen Vergangenheit, welcher sich in einer Welt voller Rock 'n' Roll und nuklearer Ängste bewegt. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Deliver At All Costs" war im September 2024 angekündigt worden.