Deliver At All Costs: Demo ab heute

Konami und das schwedische Studio Far Out Games haben heute bekannt gegeben, dass "Deliver At All Costs" erstmals mit einer exklusiven Demo im Rahmen des Steam Next Fest im Februar spielbar sein wird. Die Demo gewährt einen Einblick in die einzigartigen Missionen der ersten beiden Kapitel des Spiels.

Ob man nun in einem Pick-up-Truck durch die Stadt fährt und Ballons an die Bürger ausliefert oder sich mit einer Ladung verschimmelter Wassermelonen durch tückisches Gelände schlängelt – "Deliver At All Costs" bietet eine Mischung aus Chaos, Zerstörung und Abenteuer. Spieler können sich zudem auf vollständig zerstörbare Umgebungen und einen Vorgeschmack auf die Geschichte freuen, die sie in dieser schrulligen, von den 1950er Jahren inspirierten Welt erwartet.