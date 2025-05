Gameplay aus Deliver At All Costs

Konami hat die ersten 25 Minuten aus "Deliver At All Costs" veröffentlicht. Das Material stammt dabei aus der PC-Version.

Hier werden wir in die interessante Story von "Deliver At All Costs" eingeführt. Ausserdem bekommen wir gezeigt, was spielerisch von dem Titel zu erwarten ist.

Bei "Deliver At All Costs" handelt es sich um ein narratives Actionspiel, das in einer von den Fünfzigern inspirierten Welt angesiedelt ist. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Winston Green, einem leidenschaftlichen Kurier mit einer dunklen Vergangenheit, welcher sich in einer Welt voller Rock 'n' Roll und nuklearer Ängste bewegt. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Deliver At All Costs" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC.