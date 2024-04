Deliver Us The Moon für Switch angekündigt

Rund vier Jahre nachdem das Projekt eingestampft wurde, hat Publisher Wired Productions "Deliver Us The Moon" erneut für Switch angekündigt. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang auf die Portierung von "Deliver Us The Moon" für Nintendos Hybridkonsole eingestimmt. Sie erscheint im weiteren Jahresverlauf.

"Deliver Us The Moon" spielt in einer nahen apokalyptischen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind und die Menschheit ihren Blick zu den Sternen richtet. Nationen schlossen sich zusammen, um die World Space Agency zu gründen - eine Organisation, die eine Lösung der Energiekrise finden soll. Ihre Idee: Die Kolonialisierung des Mondes und die Erkundung seiner natürlichen Helium-3-Vorkommen, um der wachsenden Bevölkerung auf der Erde als Energiequelle zu dienen. Plötzlich bricht die Kommunikation zum Mond jedoch ab und die Energiequelle ist verloren. Ohne Verbindung zum Mond verdunkelt sich die Erde und Jahre vergehen, bis sich die Regierungen wieder zusammenschliessen, um eine neue Mission zu starten - die Energieversorgung soll wiederhergestellt werden und damit die Hoffnung für die Menschheit.

"Deliver Us The Moon" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.