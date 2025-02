Delta Force bekommt Black Hawk Down Kampagne

Team Jade und TiMi Studio Group haben dem Free-to-Play Shooter "Delta Force" eine zusätzliche Kampagne spendiert. Das Add-on kann bis zu viert oder aber auch alleine absolviert werden. Auf Controller muss man leider noch verzichten, aber dies soll nachgereicht werden. Auf Story-Seite haben wir es mit der Geschichte von "Black Hawk Down" zu tun, dem Roman von Mark Bowden und dem gleichnamigen Film von Ridley Scott aus dem Jahr 2001.

