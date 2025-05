Deltarune: Switch-2-Version ist Crossbuy-Titel

Gross war die Freude, als "Deltarune" auch für die Switch 2 bestätigt wurde. Heute gibt es gute Neuigkeiten zu dieser Version des Rollenspiels.

So verspricht Entwickler Toby Fox, dass es sich bei "Deltarune" für Switch 2 um einen Crossbuy-Titel handelt. Wer also die Fassung für die erste Switch besitzt, bekommt die Umsetzung für die zweite Generation der Konsole gratis.

Bei "Deltarune" handelt es sich um die Parallelgeschichte von "Undertale". Wir treffen darin neue und alte Charaktere in einer Geschichte, die sich Kapitel für Kapitel ihrem Ende nähert und weichen Kugeln in gewaltfreien Rollenspielkämpfen aus, während wir funky Musik hören.

Das erste Kapitel von "Deltarune" erschien am 31. Oktober 2018 für den PC. PS4 und Switch wurden am 28. Februar 2019 versorgt. Das zweite Kapitel folgte dann im September 2021. Die Switch 2 wird schliesslich am 5. Juni versorgt.