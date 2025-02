Wasserstandsmeldung zu Deltarune

Nach einigen expliziten und einigen verschlüsselten Statements zu "Deltarune" gibt es heute eine echte Wasserstandsmeldung zu dem Rollenspiel. Diese kommt direkt von Entwickler Toby Fox.

So erklärt Fox zunächst, dass das dritte und vierte Kapitel von "Deltarune" immer noch im Laufe dieses Jahres erscheinen sollen und die Konsolenumsetzungen davon gerade auf Herz und Nieren getestet werden. Die Bugs werden langsam weniger, aber mit der PS5 habe man etwa noch gar nicht begonnen. Ausserdem werkele man an der Möglichkeit, auf den Konsolen die Demo-Spielstände in die Vollversion zu übernehmen, wofür man aber erst kürzlich die Technik erhalten habe. Er hoffe, dass es funktioniere.

Bei "Deltarune" handelt es sich um die Parallelgeschichte von "Undertale". Wir treffen darin neue und alte Charaktere in einer Geschichte, die sich Kapitel für Kapitel ihrem Ende nähert und weichen Kugeln in gewaltfreien Rollenspielkämpfen aus, während wir funky Musik hören.

Das erste Kapitel von "Deltarune" erschien am 31. Oktober 2018 für den PC. PS4 und Switch wurden am 28. Februar 2019 versorgt. Das zweite Kapitel folgte dann im September 2021.