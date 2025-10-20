Dementium: The Ward auch für den PC

Entwickler atooi hat einen Erscheinungstermin für die PC-Umsetzung von "Dementium: The Ward" verkündet. Demnach ist es schon nächste Woche soweit.

Konkret ist "Dementium: The Ward" bereits ab 27. Oktober auch für den PC erhältlich. Wem der Titel irgendwie schon bekannt vorkommt, der irrt nicht, denn der Horrortitel aus der Ego-Perspektive erschien im Laufe der Jahre bereits für Nintendo DS, Nintendo 3DS, Switch, PS4 und PS5.

Einen neuen Release Date Trailer zur kommenden PC-Version von "Dementium: The Ward" bekommen wir sogar schon jetzt gezeigt. Darin bringt man uns, von rockigen Klängen untermalt, das Gameplay des Titel nähergebracht. Obwohl es nicht explizit gesagt wird, ist dabei von einer originalgetreuen Portierung auszugehen.