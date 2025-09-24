Demi and the Fractured Dream enthüllt

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Yarn Owl kündigen "Demi and the Fractured Dream" an. Den zugehörigen Trailer wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "Demi and the Fractured Dream" eingestimmt. Dabei werden mitunter durchaus Erinnerungen an jüngere Ableger von "The Legend of Zelda" geweckt.

In "Demi and the Fractured Dream" schlüpfen wir in die Rolle von Demi, einem sogenannten Voidsent, der in die Welt von Somnus hineingeboren wurde und nach einem Weg sucht, seinem verfluchten Schicksal zu entkommen. Geleitet von einer mysteriösen Stimme und unterstützt vom Akolythen Mergo begibt sich Demi dabei auf eine gefährliche Reise durch verschiedene Länder, um sein Schicksal zu erfüllen. "Demi and the Fractured Dream" ist inhaltlich eine Hommage an klassische Action-Adventures, die sich auf nostalgische Hack-and-Slash-Kämpfe, Umgebungsrätsel und Plattformspiele konzentrieren, verpackt in eine fesselnde Erzählung.

"Demi and the Fractured Dream" erscheint irgendwann im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.