Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2: Termin für den nächsten DLC-Charakter

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben eine Erscheinungstermin für den nächsten DLC-Charakter von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Dezember gedulden.

So wird Zenitsu Agatsuma ab 2. Dezember für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verfügbar sein. Er kann einzeln im "Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle) Character Pack" erworben werden oder ist Teil des "Infinity Castle – Part 1 Character Pass".

Schon jetzt macht man uns den Neuzugang für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" 44 Sekunden lang mit einem Trailer schmackhaft. Dieser bietet eine kurzweilige Mischung aus Rendersequenzen und Gameplay.

Der erste DLC-Charakter für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" wurde bereits im Oktober veröffentlicht. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschien am 5. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.