Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2: Termin für den nächsten DLC-Charakter

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben eine Releasetermin für den nächsten DLC-Charakter von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verkündet. So ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

Demnach wird Akaza (Infinity Castle) schon ab 19. Dezember für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verfügbar sein. Hierbei handelt es sich schon um den dritten Kämpfer aus dem "Infinity Castle - Part 1 Character Pass". Alternativ kann er auch einzeln im "Akaza (Infinity Castle) Character Pack" erworben werden.

Schon jetzt macht man uns den Neuzugang für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" genau 47 Sekunden lang mit einem Trailer schmackhaft. Dieser bietet eine kurzweilige Mischung aus Rendersequenzen und Gameplay.

Der zweite DLC-Charakter für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" wurde erst Anfang Dezember veröffentlicht. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschien am 5. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.