Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2: Termin für den nächsten DLC-Charakter

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben eine konkreten Releasetermin für den nächsten DLC-Charakter von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" enthüllt. Demnach ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

So wird Tanjiro Kamado (Infinity Castle) ab 13. Februar, also Freitag, für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verfügbar sein. Hierbei handelt es sich schon um den vierten Kämpfer aus dem "Infinity Castle - Part 1 Character Pass". Alternativ kann er aber auch einzeln im "Tanjiro Kamado (Infinity Castle) Character Pack" erworben werden.

Bereits jetzt macht man uns den Neuzugang für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" genau 42 Sekunden lang mit einem japanischen Trailer schmackhaft. Dieser bietet eine kurzweilige Mischung aus Rendersequenzen und Gameplay.

Der dritte DLC-Charakter für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" wurde Mitte Dezember 2025 veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschien am 5. August 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.