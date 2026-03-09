Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2: Termin für den nächsten DLC-Charakter

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben eine konkreten Releasetermin für den nächsten DLC-Charakter von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" enthüllt. So ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

Demnach wird Giyu Tomioka (Infinity Castle) ab 12. März, also Donnerstag, für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verfügbar sein. Dabei handelt es sich schon um den fünften Kämpfer aus dem "Infinity Castle - Part 1 Character Pass". Alternativ kann er jedoch auch einzeln im "Giyu Tomioka (Infinity Castle) Character Pack" erworben werden.

Schon jetzt macht man uns den Neuzugang für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" genau 50 Sekunden lang mit einem japanischen Trailer schmackhaft. Dieser bietet einen kurzweilige Mix aus Rendersequenzen und Gameplay.

Der vierte DLC-Charakter für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" wurde erst im Februar veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschien am 5. August 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.