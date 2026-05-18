Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2: Termin für den nächsten DLC-Charakter

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben eine Erscheinungstermin für den nächsten DLC-Charakter von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" bekanntgegeben. Gleichzeitig bedeutet dies den Abschluss des "Infinity Castle - Part 1 Character Pass".

Demnach wird Doma ab 28. Mai für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verfügbar sein. Hierbei handelt es sich schon um den finalen Kämpfer aus dem "Infinity Castle - Part 1 Character Pass". Alternativ kann dieser aber auch einzeln im "Doma Character Pack" erworben werden.

Schon jetzt macht man uns den Neuzugang für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" exakt 47 Sekunden lang mit einem japanischen Trailer schmackhaft. Darin bietet man einen kurzweilige Mix aus Rendersequenzen und Gameplay.

Der sechste DLC-Charakter für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" wurde erst im April veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschien am 5. August 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.