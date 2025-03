CyberConnect2 präsentiert drei weitere japanische Charakter-Trailer zu "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2". Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns Obanai Iguro, Sanemi Shinazugawa und Gyomei Himejima aus "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" jeweils eine halbe Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei wird stets eine kurzweilige Mischung aus Render- und In-Game-Sequenzen geboten.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" ist ein Arena-Kampfspiel von CyberConnect2, das auf dem ersten Teil von "The Hinokami Chronicles" aufbaut. Der Story-Modus des Nachfolgers knüpft an den vorherigen Teil an und lässt die Fans erneut in die Rolle des weitgereisten Kamado Tanjirō schlüpfen. Diesmal können Fans viele der spannenden Momente aus den Handlungssträngen im "Vergnügungsviertel", im "Schwertschmiede-Dorf" und beim "Säulentraining" noch einmal erleben.

Im VS Mode, ist die Aufstellung spielbarer Charaktere grösser denn je, es stehen über 40 spielbare Charaktere zur Auswahl bereit! Dazu zählen Tokitō Muichirō und Kanroji Mitsuri, zwei Säulen, die tapfer gegen zwei hochrangige Dämonen der Zwölf Dämonenmonde kämpften.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erscheint am 5. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.