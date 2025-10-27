Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2: Termin für den ersten DLC-Charakter

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben einen Erscheinungstermin für den ersten DLC-Charakter von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So kann Kaigaku, so der Name des ersten DLC-Charakters für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2", ab 30. Oktober käuflich erworben werden. Dies ist etwa mit dem sogenannten "Kaigaku Character Pack" einzeln möglich oder als Teil des "Infinity Castle – Part 1 Character Pass". Praktischer Nebeneffekt ist, dass man bei letzterem auch die nächsten sechs DLC-Charaktere dazubekommt, sobald sie verfügbar sind.

Ein neuer Trailer macht uns den baldigen Neuzugang für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" jetzt schonmal schmackhaft. Dieser bietet hauptsächlich flotte Gameplaysequenzen.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschien am 5. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.