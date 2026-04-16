Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 - Update

Kochō Shinobu (Infinity Castle) als Charakter-DLC

Kochō Shinobu (Infinity Castle) ist als Charakter-DLC für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschienen. SEGA gab bekannt, dass ihr die Filmversion von Kochō Shinobu entweder als einzelnes Paket oder über den Charakterpass erhalten könnt.

Das Paket schaltet Kochō Shinobu im Versusmodus frei und enthält ein Profilbild sowie Zitate und Dekorationen. Im Mai folgt mit Doma (Infinity Castle) der letzte DLC des Charakterpasses.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" ist für PlayStation 5", PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar.

Quelle: SEGA
