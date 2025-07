Demon Slayer... The Hinokami Chronicles 2: Neuer Trailer

Kurz vor dem Early-Access-Start in der kommenden Woche hat SEGA einen neuen Trailer zu "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" veröffentlicht. Dieser deckt alles bis einschliesslich des Hashira-Training-Arcs ab und zeigt zudem spannende Spielszenen aus dem VS-Modus.

SEGA hat ausserdem angekündigt, dass nach dem Launch ein "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Unendlichkeitsschloss-Charakterpass" erscheinen wird. Darüber hinaus wird Antagonist Muzan Kibutsuji nach dem Launch als spielbarer Charakter im VS-Modus via kostenlosem Update verfügbar sein - bleibt also dran für alle weiteren Details!

"The Hinokami Chronicles 2" ist ein packendes Arena-Kampfspiel vom Team bei CyberConnect2 und baut auf dem ursprünglichen "Hinokami Chronicles" auf, dessen physische und digitale Verkaufszahlen weltweit über vier Millionen Einheiten überschritten haben.

Das Spiel erscheint am 5. August 2025 für Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.