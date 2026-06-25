Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 kommt auch für Switch 2

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben eine Switch-2-Umsetzung von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin für den japanischen Markt gibt es bereits.

Demnach wird "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" in Japan am 29. Oktober auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Für hiesige Gefilde gibt es diesbezüglich leider noch keine Angaben. Die physische Version wird den "Infinity Castle – Part 1 Character Pass" enthalten und für Besitzer der Switch-Fassung besteht eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit.

Im Mai war der letzte Charakter des "Infinity Castle – Part 1 Character Pass" für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" erschien am 5. August 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.