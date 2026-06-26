Demon's Night Fever: Plattformen stehen fest

Arc System Works, Drecom und SuperNiche haben jetzt verkündet, für welche Plattformen "Demon's Night Fever" veröffentlicht wird. Einen neuen Gameplay-Trailer hatte man gleichzeitig auch im Gepäck.

Demnach befindet sich "Demon's Night Fever" für PS5, Switch und den PC in Entwicklung. Weitere Versionen, etwa für Xbox Series X, sind offenbar nicht angedacht. Als Releasefenster für den Titel wird aktuell das kommende Jahr angegeben, wobei ein genauer Termin natürlich noch folgen wird.

Einen neuen Gameplay-Trailer zu "Demon's Night Fever" hat man schon jetzt parat. Darin wird über eineinhalb Minuten lang erklärt, was hier spielerisch auf uns zukommt.

"Demon's Night Fever" war im Juni 2025 angekündigt worden.