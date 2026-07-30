Demon's Night Fever: Termin steht fest

Arc System Works, Drecom und SuperNiche haben den Erscheinungstermin von "Demon's Night Fever" verkündet. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret wird "Demon's Night Fever" ab 22. Oktober erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Switch und dem PC ja schon länger fest. Weitere Versionen, etwa für Xbox Series X, sind offenbar nicht angedacht.

Bereits jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Demon's Night Fever" zu sehen. Dieser bietet über zwei Minuten lang eine flotte Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay und macht damit ordentlich Lust auf den Titel.

Das letzte Lebenszeichen von "Demon's Night Fever" hatte es vor rund einem Monat gegeben, als man dessen Plattformen verriet und einen neuen Gameplay-Trailer zeigte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Demon's Night Fever" war im Juni 2025 angekündigt worden.