Demonschool verspätet sich

Eigentlich sollte "Demonschool" am 3. September, also übernächsten Mittwoch, veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Publisher Ysbryd Games und Entwickler Necrosoft Games jetzt bekanntgegeben haben.

Immerhin wird gleichzeitig ein neuer Releaseterin für "Demonschool" verkündet. Demnach ist das ambitionierte Strategie-Rollenspiel jetzt am 19. November erhältlich. An den anvisierten Plattformen hat sich ebenfalls nichts geändert.

Ein Grund für die Releaseverzögerung von "Demonschool" wird übrigens nicht genannt, weshalb wir nur darüber spekulieren können. So sind vielleicht Probleme bei der Entwicklung aufgetreten oder es gibt Abweichungen beim Zertifizierungsprozess.

"Demonschool" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.