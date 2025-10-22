Doku gibt Einblick in Entwicklung von Den of Wolves

PC Gamer hat das in Stockholm ansässige Entwicklerstudio 10 Chambers besucht und eine Dokumentation über dessen aktuell entwickelten Titel "Den of Wolves" gedreht. Darin bekommen wir einen interessanten Einblick in die Motivation und die Herausforderungen des für "Payday" bekannten Studios für und bei der Entwicklung des Sci-Fi First Person Shooters für den PC. Hier gibt es einen Einblick hinter die Kulissen:

Anders als "Payday", welches stark in unserer realen Welt verwurzelt ist, hat "Den of Wolves" ein Science-Fiction Setting. Inspiriert ist das Spiel etwa von Filmen wie The Matrix, Elysium und District 9. Wir erfahren, dass dies einen für das Studio unerwarteten gestalterischen Spielraum bedeutet, was den Artisten Anders Svärd sogar dazu verleitet die Freiheit als "ein bisschen beängstigend" zu bezeichnen (original: a bit terrifying). Die für "Den of Wolves" erstellte Stadt 'Midway' hat visuelle Anleihen von den übereinander gebauten Gebäuden von Hongkongs Kowloon und Stockholms Wasserstrassen. Auf spielerischer Seite können wir uns auf die Stärken von "Payday" freuen. Als Spiel, in dem es um Raubüberfälle geht, wird es bekanntlich vor allem dann, wenn Dinge schieflaufen, chaotisch und interessant.

Ein Release-Termin wurde zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht kommuniziert.