Den of Wolves: Frisches Pre-Alpha Gameplay

Entwickler 10 Chambers hat neues Pre-Alpha Gameplay aus "Den of Wolves" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier zeigt man uns eineinhalb Minuten lang, was spielerisch und konzeptionell von "Den of Wolves" zu erwarten ist. Besonderer Kniff dabei: Einzelne Mitglieder der Community dürfen das Material in Augenschein nehmen und kommentieren. Somit entsteht eine sehr authentische Atmosphäre.

Bereits im Oktober hatte Entwickler 10 Chambers genauere Einblicke in die Entwicklung von "Den of Wolves" gegeben. Unsere damalige news zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Den of Wolves" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.