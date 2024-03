Den of Wolves erhält Erklärtrailer

10 Chambers, ein schwedisches Spielestudio, bestehend aus Entwicklern, die für, "Payday: The Heist" und "Payday 2" bekannt sind, hat letztes Jahr bei den Game Awards sein neues Koop-Heist-Spiel "Den of Wolves" enthüllt. In dem Trailer wird ein Mann brutal verhört, um Informationen über seine Taten in den letzten Tagen zu erlangen und herauszufinden, ob er in den Tresor eingebrochen ist und nach einem Schlüssel sucht. Doch dann ändert sich alles.

Im Trailer sind einige kryptische Nachrichten versteckt und einige grosse Fans sind tiefeingetaucht, um den Grossteil zu entschlüsseln. Andere wurden etwas ratloser zurückgelassen. Glücklicherweise hat sich Ulf Andersson, Creative Director von "Den of Wolves", die Zeit genommen, um den Trailer zu analysieren und die einzelnen Teile zu erklären. Ausserdem erklärt Andersson, wieso er überhaupt Trailer produziert, denn es geht ihm dabei nicht allein um das Marketing des Spiels.

"Wir machen den Trailer nicht wirklich, um das Spiel zu hypen. Das hilft, natürlich. Es ist mehr dazu da, um in die Puschen zu kommen und zu sagen, hört auf, herumzualbern und macht das Spiel. Ihr kommt aus der Pre-Production und ihr zeigt den ersten Trailer; das zwingt euch, euch festzulegen. Das ist der Grund, wieso ich es geniesse, Trailer zu machen. Oder ich geniesse es nicht, aber sie sind wertvoll."

*Ulf Andersson *