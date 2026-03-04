Denshattack hat einen Releasetermin

Publisher Fireshine Games und Entwickler Undercoders haben einen Releasetermin für "Denshattack" verkündet. Zudem wurde die flotte Eisenbahn-Raserei auch für Switch 2 in Aussicht gestellt.

Demnach wird "Denshattack" am 17. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht. Einen Release Date Trailer gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser bringt uns etwas mehr als eine Minute lang das kurzweilige Spielprinzip näher und auch die musikalische Untermalung weiss zu gefallen.

Zudem ist jetzt auch für Switch 2 eine spielbare Demo von "Denshattack" verfügbar. Diese ist inhaltlich mit dem unlängst veröffentlichten spielbaren Appetithappen für den PC identisch.

"Denshattack" war bei der gamescom Opening Night Live im vergangenen August vorgestellt worden.