Denshattack: Flotter Trailer

Undercoders und Fireshine Games haben einen frischen Trailer zu "Denshattack" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich über eine Minute lang eine Hörprobe aus dem Soundtrack von "Denshattack" geboten. Dieser kommt unter anderem von Tee Lopes, Richard Jacques, Takenobu Mitsuyoshi, 2 Mello, Shoji Meguro und Lotus Juice. Dazu werden flotte Gameplaysequenzen gezeigt.

"Denshattack" war bei der gamescom Opening Night Live im vergangenen August enthüllt worden. Unsere damalige Meldung findet ihr [an dieser Stelle](.

"Denshattack" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, hat aber noch keinen Releasetermin. Für den PC ist bereits eine spielbare Denmo verfügbar.