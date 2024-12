The Plucky Squire erhält Modus für erfahrene Abenteurer

Anfang des Jahres veröffentlichten der multidimensionale Entwickler All Possible Futures und der von Tinte gezeichnete Publisher Devolver Digital "The Plucky Squire" für PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X und Nintendo Switch – und ernteten grosses Lob.

Für einige der erfahreneren Abenteurer war Jots dimensionsübergreifende Reise durch das Land Mojo vielleicht etwas zu "an die Hand nehmend". Deshalb freuen sich die Entwickler, eine brandneue Version von "The Plucky Squire" vorzustellen, die speziell für tapfere Krieger entwickelt wurde, die sich auch ohne Hilfe ins Abenteuer stürzen.

Das Spiel kann weiterhin in seiner ursprünglichen Form gespielt werden, doch ein neuer, Optimierter-Modus wurde hinzugefügt, für alle, die ein weniger betreutes Spielerlebnis bevorzugen. Dieser Modus reduziert unnötige Dialoge, entfernt oder verringert Kamerahilfen, streicht einige Tutorial-Inhalte und nimmt euch seltener die Kontrolle über das Spiel ab.

Es bleibt das gleiche epische Abenteuer von "The Plucky Squire", jedoch optimiert, um die Reibungspunkte für erfahrene Spieler zu minimieren.

Das kostenlose Update bringt zudem schicke neue Dialogporträts für die Hauptcharaktere, allgemeine Fehlerbehebungen und einige kleinere Verbesserungen mit sich.

Der kostenlose Optimierte-Modus ist ab sofort auf dem PC verfügbar und wird in Kürze auch für Konsolen erscheinen.