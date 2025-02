Descenders Next terminiert

Entwickler RageSquid hat ein Erscheinungsdatum für "Descenders Next" bekannt gegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

So ist "Descenders Next" ab 9. April für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

Bei "Descenders Next" handelt es sich um das ultimative Extremsportspiel mit weitläufigen verschneiten Gipfeln, kurvenreichen Schotterpisten und tonnenweise Parks, welche es zu erobern gilt. Werden du und deine Freunde die nächsten ultimativen Descenders?

"Descenders Next" war im August 2024 enthüllt worden.