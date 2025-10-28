Descent of Lunaris enthüllt

Unison Games hat "Descent of Lunaris" für den PC vorgestellt. Einen Ankündigungstrailer bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "Descent of Lunaris" eingestimmt. Dabei gibt es zunächst atmosphärische Rendersequenzen und anschliessend flotte Gameplayschnipsel zu sehen.

Bei "Descent of Lunaris" handelt es sich um ein klassisches rundenbasiertes Dungeon-Crawler-Rollenspiel, das von "Wizardry" und "Shin Megami Tensei" inspiriert wurde. Wir schreiben darin das Jahr 2070: Bei einem Mondbergbauprojekt wird ein mysteriöses Signal empfangen, das aus dem Inneren des Mondes stammt. Nach dessen Entdeckung geraten alle Automaten und elektronischen Systeme des Projekts ausser Kontrolle und töten einen Grossteil der Bewohner der Basis.

Ein Team hochspezialisierter Agenten aus aller Welt wird anschliessend hinzugezogen, um die Störung zu untersuchen und die Ursache zu finden. Was sie auf dieser Reise ins Unbekannte entdecken, wird anschliessend den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern. Während sie nämlich in die Welt im Inneren des Mondes hinabsteigen, werden sie mit verzerrten Spiegelbildern unserer Zivilisation, Strukturen und Mythologie konfrontiert.

"Descent of Lunaris" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.