Despelote angekündigt

Panic hat "Despelote" für PS5, Xbox Series X und den PC vorgestellt. Einen Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

"Despelote" ist ein Fussball-Adventure über Menschen. Tauche mit den Augen und Ohren des achtjährigen Jungen Julián in die Strassen und Parks von Quito ein. Dribble, passe und schiesse den Fussball durch die Stadt und sieh, was passiert, wenn du ihn in die Richtung von jemandem schiesst. Erlebe, wie sich die Stadt verändert, während Ecuador der Qualifikation für die Fussballweltmeisterschaft näher kommt als jemals zuvor.

"Despelote" erschient im Laufe des nächsten Jahres.