Despelote verschoben

Panic gibt bekannt, dass "Despelote" leider doch nicht mehr, wie ursprünglich geplant, in diesem Jahr erscheinen wird. Dafür setzt man das Fussball-Adventure für eine weitere Plattform um und macht es somit einem breiteren Publikum zugänglich.

So wird "Despelote" nun erst Anfang 2025 veröffentlicht. Einen Grund dafür nennt man nicht. Dafür wird das Fussball-Adventure zusätzlich auch für PS4 umgesetzt.

"Despelote" ist ein Fussball-Adventure über Menschen. Tauche mit den Augen und Ohren des achtjährigen Jungen Julián in die Strassen und Parks von Quito ein. Dribble, passe und schiesse den Fussball durch die Stadt und sieh, was passiert, wenn du ihn in die Richtung von jemandem schiesst. Erlebe, wie sich die Stadt verändert, während Ecuador der Qualifikation für die Fussballweltmeisterschaft näher kommt als jemals zuvor.

"Despelote" ist für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.