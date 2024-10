Destiny 2: Die gruselige neue Episode

Gestern Abend startete die Destiny 2-Episode "Wiedergänger", in der die Hüter in die Rolle des Schlächter-Barons schlüpfen und sich dem Anführer einer untoten Hohn-Armee, Fokrul, stellen. Dieser besitzt jetzt die Macht eines Echos, das nach dem Sieg über den Zeugen in "Die finale Form" gebildet wurde. Wiedergänger wird mit dem gesamten Story-Inhalt des ersten Aktes schon am Tag der Veröffentlichung verfügbar sein und enthält neue Features und Inhalte wie das Brauen von Elixieren, Ansturm: Erlösung, neue Waffen und Artefakt-Perks, ein neues Skimboard zum Verdienen und mehr.

Diese Episode ist besonders gruselig und bietet mehr Stasis-Mods als je zuvor sowie neue Exotische Rüstungs-Updates für diejenigen, die Stasis benutzen. Ausserdem gibt es den neuen von Vampiren inspirierten Exotischen Stasis-Granatenwerfer "Orthonym", der Einsatztrupps mit Munition für ihre Spezial- und schweren Waffen unterstützt. In der Aktivität Ansturm: Erlösung werden drei neue Karten eingeführt: Witwenhof, Eventide-Ruinen und Kell-Grab. Es werden zudem neue Verteidigungs-Upgrades hinzugefügt, wie zum Beispiel Luftangriffe und einsatzbereite Geschütztürme.

Am 29. Oktober steht ausserdem das gruselige Festival der Verlorenen auf dem Programm.