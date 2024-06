Destiny 2: Blick auf das nächste Jahr

Bungie hat einen genaueren Ausblick auf das nächste Jahr von "Destiny 2" geworfen. In diesem Kontext war ein ausführliches Video mit dem Titel "The Journey Ahead" zu sehen.

Demnach ist die erste neue Episode für "Destiny 2" in Form von "Echoes" bereits ab heute verfügbar. Sie macht inhaltlich da weiter, wo die "The Final Shape"-Erweiterung aufhörte. Zwischen Juli und Oktober folgt dann "Revenant", wo wir auf Vampirjagd gehen dürfen. Irgendwann zwischen November und Februar steht schliesslich "Heresy" auf dem Programm. Hier nimmt man uns mit zurück zu den Dreadnaught aus der "The Taken King"-Erweiterung.

Anfang 2025 folgt ein mysteriöser Inhalt namens "Codename: Frontiers". Bisher scheint eigentlich nur festzustehen, dass es sich hierbei nicht um eine neue Episode handelt. Bis es diesbezüglich neue Infos gibt, sollte es auch noch etwas dauern.

"Destiny 2" ist ein Online-Multiplayer-Shooter aus der First-Person-Perspektive, der auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. "Destiny 2" spielt in einem fiktionalen Universum, wo wir die Rolle eines Hüters einnehmen – eines Beschützers der Letzten Stadt der Erde.

