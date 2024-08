Destiny 2: Keine Änderungen an der Roadmap

Bungie hat jetzt klargestellt, dass keine Änderungen an der Roadmap von "Destiny 2" angedacht sind. In der vergangenen Tagen war es bei dem Entwickler erneut zu massiven Entlassungen gekommen, was zu entsprechenden Spekulationen bei den Spielern geführt hatte.

Nun folgte aber eine Klarstellung bei Reddit, laut der sich an den ursprünglich kommunizierten Plänen nichts ändern wird. Momentan befindet sich "Destiny 2" in der zweiten Episode von "The Final Shape". Weitere Episoden wie "Revenant" und "Heresy" sind für den weiteren Jahresverlauf geplant und Codename "Frontiers" soll 2025 erscheinen.

"Destiny 2" ist ein Online-Multiplayer-Shooter aus der First-Person-Perspektive, der auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. "Destiny 2" spielt in einem fiktionalen Universum, wo wir die Rolle eines Hüters einnehmen – eines Beschützers der Letzten Stadt der Erde.