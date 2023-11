Destiny 2 x The Witcher

Bungie kündigt das nächste Crossover für "Destiny 2" an. So können wir uns schon bald auf eine Kollaboration mit "The Witcher" freuen.

Besagtes Crossover in "Destiny 2" startet zusammen mit der "Saison des Wunsches" am 28. November. Hüter können sich mit frischer, von Geralt von Riva aus "The Witcher" inspirierter Kosmetik als Monster-Schlächter inszenieren. Das Crossover bietet Rüstungsornamente, eine Geist-Hülle, ein Schiff, einen Sparrow, eine Geste und einen Finisher.

"Destiny 2" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erhältlich. Der aktuelle Teil von "The Witcher" ist in Form von "The Witcher 3: Wild Hunt" zusätzlich auch für Switch verfügbar.