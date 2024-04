Destiny 2: Developer Gameplay Preview zur "The Final Shape"-Erweiterung

Bungie kündigt ein Developer Gameplay Preview zur "The Final Shape"-Erweiterung für "Destiny 2" an. Dieses kann morgen ab 18:30 Uhr auf den YouTube- und Twitch-Accounts von Bungie verfolgt werden.

Geboten wird uns in diesem Rahmen ein Blick hinter die Kulissen der "The Final Shape"-Erweiterung für "Destiny 2". Ausserdem wird es natürlich Gameplay daraus zu sehen geben. Der DLC selbst erscheint dann Anfang Juni. "Die "Into The Light"-Erweiterung für "Destiny 2" ist dagegen für alle Spieler ebenfalls ab morgen verfügbar.

"Destiny 2" ist ein Online-Multiplayer-Shooter aus der First-Person-Perspektive, der auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. "Destiny 2" spielt in einem fiktionalen Universum, wo wir die Rolle eines Hüters einnehmen – eines Beschützers der Letzten Stadt der Erde.