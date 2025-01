Destiny 2: Episode 3 Ketzerei

Die "Destiny 2"-Entwickler haben die kommenden Inhalte für den ersten Akt von "Destiny 2: Ketzerei" vorgestellt, der am 4. Februar 2025 veröffentlicht wird. Während des Präsentations-Streams erzählte das Story-Team von der Rückkehr des Grabschiffs, dem kultigen Schar-Schiff aus dem Original-"Destiny"-Spiel, sowie von der Wiederkehr vertrauter Freunde und Feinde und der Entdeckung eines neuen Echos. Die Entwickler stellten ausserdem die neue Aktivität "Die Niederwelt", neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände, neue Fokus-Aspekte und das bevorstehende "Erschütterte Lehre"-Dungeon-Rennen vor, das am 7. Februar startet.

Im Rahmen dieses Streams hat Bungie in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games angekündigt, dass sie von "Star Wars" inspirierte Gegenstände in "Destiny 2" einführen werden. Unter anderem wird es Rüstungsornamente geben, die von Troopern und königlichen Wachen des Galaktischen Imperiums inspiriert sind. Diese neuen Sets und Accessoires bringen zum Start der "Destiny 2"-Episode "Ketzerei" am 4. Februar thematische Elemente aus dem "Star Wars"-Universum ins Sonnensystem.