Destiny 2: Das Festival der Verlorenen ist zurück

Heute startet in "Destiny 2" wieder das jährliche "Festival der Verlorenen", bei dem Hüter festliche Masken aufsetzen und Herausforderungen meistern, um Prämien zu erhalten. Während dieses In-Game-Events, das für alle zugänglich ist, können die Hüter sich die neue legendäre Schwere-Salven-Arkus-Schrotflinte "Arkane Umarmung" und neue, vom "Festival der Verlorenen" inspirierte Ornamentsets erspielen. Letztes Jahr hat die "Destiny"-Community über die Ornamentsets abgestimmt. Die Warlocks und Jäger entschieden sich für die Böse-Hexe-Ornamente, während die Titanen das Gute-Hexe-Design wählten.

Eva Levante hat dieses Jahr besondere Leckereien im Angebot, denn sie wird Exotische Klassengegenstände für diejenigen, die "Die finale Form" besitzen, für ein Unheimliches Engramm und 2'500 Süssigkeiten anbieten. Diese können durch das Abschliessen von Herausforderungen während des "Festivals der Verlorenen" verdient werden. Diese Ausrüstung hat Random Rolls und die Hüter können sie jedes Mal mit neuen Rolls erwerben, denn es gibt kein Limit für den erneuten Kauf. Diejenigen, die die Einstimmung auf Exotische Klassengegenstände aktiviert haben und die Gegenstände von Eva kaufen, erhalten garantiert einen Einstimmungsperk.

Ausserdem kehrt der Superschwarz-Shader zurück, den man sich durch das Abschliessen des Geisterjäger-Titels verdienen kann, für den man 15 Event-Herausforderungen absolvieren muss.

Alle, die die "Heimgesuchte Sektoren"-Playlist-Event-Herausforderung bis zum 19. November um 17:59 Uhr MEZ abschliessen, können das neue Kopflosen-Shirt im Bungie Store via Bungie-Prämien erwerben.

Der erste Akt von "Destiny 2: Wiedergänger" ist in vollem Gange, und die Hüter schlüpfen in die Rolle der Schlächter-Barone, um die untote Hohn-Armee von Fokrul zu bekämpfen. Die Hüter schliessen sich Mithrax, Krähe und Eido im Kampf gegen den Hohn an – mit neuen Features und Inhalten wie dem Brauen von Elixieren, Ansturm: Erlösung, dem neuen Dungeon "Vespers Domäne" und mehr.